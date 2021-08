GROSSETO NEL GIRONE B, E IN COPPA CONTRO IL CAMPOBASSO

Ufficializzati oggi dalla Lega pro i tre gironi di serie C. Il Grosseto, come previsto, si sposterà dal girone A al girone B , dove troverà altre cinque squadre toscane, che potrebbero diventare sette se il ricorso del Fano domani sarà definitivamente respinto: a quel punto a completare il quadro delle toscane sarà la Pistoiese. Ritorna, per i tifosi biancorossi, anche lo storico derby contro il Siena.

Sabato 21 agosto comincerà anche la Coppa Italia di serie C. Partita casalinga per il Grifone, che troverà nel primo turno eliminatorio il Campobasso, inserito nel girone C di Lega pro. La partita sarà secca e, in caso di parità, si procederà con i tempi supplementari da 15 minuti l’uno e successivamente i rigori.