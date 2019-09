Secondo posto per la Juniores della AC Prato al 19° Toscana Football Cup

Nella ottava finale per il Prato alla Toscana Football Cup la fomazione Juniores guidata da Mr. Innocentitiene testa tutto il primo tempo alla più esperta Primavera dell’ Empoli L’Empoli passa in vantaggio allo scadere del recupero del primo tempo con rete di Merola al 47′.Il secondo tempo si apre subito con un altra rete di Merola al 1′.Al 5′ st arriva la rete di Lipari per il tre a zero.La partita si chiude sul 5 a zero con altre due rete: al 14′ di Lombardi ed al 34′ di Ekomg.

Empoli

Pratelli, Donati, Matteucci, Fradella, Adamoli, Asllami, Belardinelli, Sidibe, Bertolini, Merola, Lipari.

A disposizione: Biagini, Vannucci, Chimmici, Sakho, Marinai, Lombardi, Martini, Ekomg, Viti, Pulima.

Allenatore: Buscè Antonio

Ac Prato

Cecconi, Sammarco, Noferi, Riggio, Gamberucci, Pulizia, Cipriani, Hoxha, Del Greco, Rudalli, Biancalani.

A disposizoine: Vernace, Frashni, Casati, Sangineto, Passeri, Vinci.

Allenatore: Innocenti Daniele