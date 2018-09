Montezemolo veste la Fiorentina: il brand toscano del Gruppo Sartoriale International è il nuovo Fashion Partner del Club. L’accordo, valido per due stagioni, vedrà insieme Montezemolo e la Fiorentina fino al giugno 2020 e prevede la fornitura delle divise ufficiali della prima squadra, il Mister, lo staff tecnico e la dirigenza del Club.

Per i viola Montezemolo ha studiato non solo una collezione di abiti sartoriali per le occasioni ufficiali ma anche una divisa informale particolarmente adatta alle trasferte, tutti abiti dal look giovane e fresco che esprimono la vocazione del brand Montezemolo nella sua costante ricerca di soluzioni che sposino lo stile, l’eleganza, il comfort e l’innovazione.

“Una proposta stilistica completa, da sempre segno distintivo delle nostre Collezioni. Un’immagine esclusiva, una proposta pensata, disegnata e creata per essere in linea con i football club internazionali più importanti. Questo è l’obiettivo su cui abbiamo lavorato assieme allo staff di Fiorentina per definire il nuovo look della squadra. Un look giovane, fresco e dinamico fatto anche di dettagli come la nostra reinterpretazione cromatica del «giglio», che unisce qualità nei materiali, comfort ed innovazione stilistica. Il risultato è uno stile total-blue con dettagli in «Viola», che non si limita alle divise ufficiali ma che comprende anche le nuove divise da trasferta” – racconta Lorenzo Guazzini, proprietario di MONTEZEMOLO – “La volontà è quindi quella di contribuire in maniera determinante all’immagine ed allo stile di uno storico e prestigioso Club, quale ACF Fiorentina”.

“Montezemolo rappresenta una delle realtà più interessanti dell’imprenditoria toscana e della moda italiana, e noi siamo felici di legarci ad un’azienda con cui condividiamo valori, passione e attaccamento al nostro territorio, che è storia e fonte di ispirazione comune, oltre al dinamismo e alla determinazione di voler continuare nel percorso di crescita aziendale” – ha commentato Gino Salica, vicepresidente di ACF Fiorentina – “La collezione che gli stilisti hanno creato per noi interpreta al meglio le nostre esigenze sia in termini di stile che di comfort, con un look che sono convinto sarà molto apprezzato”.