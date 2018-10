Dopo l’annuncio dell’accordo con Montezemolo, la Fiorentina oggi si è resa protagonista di uno shooting fotografico allo Stadio Franchi per la foto ufficiale della squadra.

L’impatto dei calciatori, vestiti in maniera estremamente elegante, è stato notevole. Come, a quanto pare, l’interessa sui canali social per la condivisioni delle immagini da parte della stessa società viola.

L’accordo con Montezemolo, valido per due stagioni, vedrà insieme Montezemolo e la Fiorentina fino al giugno 2020 e prevede la fornitura delle divise ufficiali della prima squadra, il Mister, lo staff tecnico e la dirigenza del Club.