La Lazio passa all’ultimo secondo tra le polemiche: rischia Ribery. Gli highligts

Finisce male per la Fiorentina una gara che poteva iniziare anche peggio visto che proprio in apertura l’arbitro Guida fa il primo dei grandi errori della sua direzione non concedendo un rigore alla Lazio.

Da lì gara sempre in salita e nervosa: decide il gol di Immobile all’89’: nel primo tempo a segno Correa e Chiesa. Nel recupero espulso Ranieri, poo Caicdeo sbaglia un rigore nel recupero.

Pradè: “Amarezza per il risultato. Non capisco perché l’arbitro non ha chiesto di rivedere il fallo su Sottil”, il primo commento a caldo dopo il fischio finale. Montella: “Sono veramente orgoglioso dei ragazzi. La Lazio ha grandi giocatori e ci è stata superiore in diversi momenti di gara”.