Sono ripresi oggi pomeriggio, al Centro Coni di Tirrenia, gli allenamenti della squadra in vista della gara del 30 Marzo a Perugia. Inizio in palestra, poi, sul campo secondario, atletica, scatti e tattica. Domani altra seduta pomeridiana. Nella trasferta umbra mancherà l’attaccante Murilo che è stato squalificato per un turno dal giudice sportivo per somma di ammonizioni. (p.nac)

L’articolo Ripresa al Coni. Murilo squalificato sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.