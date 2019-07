Un bellissimo video, sconti, riduzioni e tutti i dettagli della Campagna Abbonamenti 2019/20 del Livorno Calcio, sono stati presentati allo stadio con il motto “Al Picchi è tutta un’altra storia!“

Per il lancio della campagna abbonamenti erano presenti il Dg Massimo Milli, il responsabile biglietteria Massimiliano Casali, e l’area marketing amaranto con Alessandro Favilli e Fabio Discalzi.

Il Direttore Milli: “Sarebbe bello rivedere lo stadio pieno come nella foto della nostra grafica o nei primi anni di A con la gestione Spinelli. L’augurio è quello che ci sia una grande partecipazione da parte dei giovani e delle famiglie“.

“I prezzi sono divisi in quattro categorie, spiega Casali, e ci saranno dei vantaggi per i vecchi abbonati che rinnoveranno la tessera. Inoltre è presente la possibilità di fare il pacchetto “family” (almeno tre persone legate da vincolo parentale fino al 2′ grado). Sconti anche per i senior, gli Under 18 e le donne. Le giornate valide saranno 18 (ci sarà una “Giornata Amaranto”) e la prima fase partirà dall’ 11 Luglio“.

Fabio Discalzi e Alessandro Favilli parlano di come è nato il motto: “Vogliamo che gli sportivi tornino a tifare seguendoci dai gradoni del nostro glorioso stadio, perché non c’è niente di più bello che seguire una partita dal vivo. Cercheremo di avvicinare la squadra alla città con molte iniziative”.

Il “cortometraggio” “Al Picchi è tutta un’altra storia”è stato realizzato da Luca Dal Canto, grazie ai partner Anchorage (di Lorenzo Rossi) e Conad via Fagioli e via Grande (di Emiliano Marangio). Dal Canto, fresco vincitore del Festival di cinema sportivo “10′ minuto” con un altro corto amaranto (“Unico grande amore”) ha raccontato la differenza di sensazioni ed emozioni nel vivere una partita dell Livorno dalla tv o dallo stadio, facendo presente come la passione per la nostra bandiera possa essere vissuta realmente solo nell’impianto ardenzino. Protagonisti del video sono Simone Fulciniti e Stefano Ungarini. La voce è di Fabrizio Pucci. Il video è già online su tutti i canali media e social del Livorno Calcio. (p.nacarlo)

