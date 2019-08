Il Livorno a Effetto Venezia!

Come nelle vincenti stagioni 2001/02 e 2017/18 il nuovo Livorno sarà presentato stasera ad “Effetto Venezia” la storica manifestazione dell’Estate livornese.

Dalle alle ore 20.30, sul palco principale di Piazza del Luogo Pio, ci sarà la prima per la squadra di mister Roberto Breda. A presentare, con Alessia Cespuglio e Stefano Santomauro, l’amico del Livorno Fabrizio Pucci. Nell’occasione saranno anche svelate le maglie “Legea” per la stagione 2019/20.

L’appuntamento per tutti i tifosi amaranto è per stasera in Piazza del Luogo Pio!

