Test con il Napoli per la Rappresentativa Under 15

Sono 22 i convocati dal Commissario Tecnico Daniele Arrigoni per la gara amichevole della Rappresentativa Under 15 di Serie C NOW contro i pari età del Napoli. Questo interessante test si giocherà mercoledì 8 maggio, con calcio d’inizio alle ore 14:30, al complesso “Kennedy” in via Canillo Guerra 60 a Napoli. I giovani della Lega Pro si raduneranno il giorno prima svolgendo l’allenamento di rifinitura a partire dalle 13:45.

I convocati:

Portieri: Ludovico Tato (Vis Pesaro), Bernardo Piccini (Arezzo)

Difensori: Edoardo Berardelli (Virtus Verona), Marco Distante (Virtus Francavilla), Jacopo Neri (Spal), Diego Colella (Benevento), Domenico Bitetto (Cerignola), Filippo Santuccione (Pineto), Matteo Zanetti (Spal), Antonio Maggiora Vergano (Monterosi)

Centrocampisti: Patrick Quaglino (Pro Vercelli), Gian Piero Silvetti (Torres), Niccolò Miniati (Arezzo), Filippo Olimpieri (Perugia)

Attaccanti: Mattia Balzan (Vicenza), Francesco Di Benedetto (Benevento), Fabrizio Frati (Rimini), Matteo Casadei (Rimini), Justin Daniel Morales Ledesma (Ancona), Marco Picarelli (Pergolettese), Tommaso Dalli Cani (Arzignano), Davide Meneguzzo (Vicenza)

Commissario Tecnico: Daniele Arrigoni

Capo delegazione: Stefano Udassi

Allenatore in 2a: Oriano Renzi

Collaboratore tecnico: Luigi Corino

Preparatore Portieri: Alberto Pomini

Medico: Gianluca Ronca

Massaggiatore: Giuseppe Pillori

Magazziniere: Davide Rota

Team Manager: Paolo Pastore