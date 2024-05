Juve amara per le viola nel posticipo

Risultato amaro per la Fiorentina Femminile che esce sconfitta nel posticipo al Viola Park contro la Juventus.

Le bianconere passano 2-0 in una partita dominata dell’equilibrio. Entrambe le formazioni titolari sono sperimentali, con spazio a nuovi spunti tattici e infatti la prima metà scorre quasi senza lampi. Al 39′ la Viola ha una chance monumentale per passare in vantaggio grazie a Faerge che ruba palla in area e serve un rigore in movimento a Lundin ma la svedese alza troppo il compasso. Come da legge non scritta, il gol sbagliato diventa un gol subito e infatti poco dopo Cantore di testa porta avanti le bianconere.

Stesso copione nella ripresa e stesso epilogo di frazione: Bonansea viene lasciata sola un secondo di troppo e prende la mira, trafiggendo la porta di Baldi, oggi attenta in molte occasioni.

Amarezza ma non tragedia: la sconfitta – giunta nella terza partita in una settimana per le Viola – non cambia gli equilibri e le posizioni in classifica. Il prossimo weekend la Fiorentina osserverà il turno di riposo per poi prepararsi alla doppia sfida con la Roma nell’ultima giornata di Campionato e nella Finalissima di Coppa Italia.

via acffiorentina.com