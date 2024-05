Iniziano i playoff di Serie C NOW: le partite di oggi

Iniziano oggi i playoff della Serie C NOW 2024.

Tutte le partite saranno trasmesse live su Sky Sport e su NOW. Picerno-Crotone anche su Rai Sport.

Primo turno Gironi

Queste le gare del primo turno di girone:

Girone A

Atalanta U23-Trento, ore 20:30

Gian Erminio-Pro Vercelli, ore 20:30

Legnago Salus-Lumezzane, ore 20:30

Girone B

Gubbio-Rimini, ore 20:30

Juventus NG-Arezzo, ore 20:30

Pescara-Pontedera, ore 20:30

Girone C

Picerno-Crotone, ore 21 (diretta Rai Sport)

Audace Cerignola-Giugliano, ore 20:30

Taranto-Latina, ore 20:30

La società vincitrice avrà accesso al Secondo Turno Play Off del Girone. In caso di parità al termine dei 90’ regolamentari, avrà accesso al Secondo Turno Play Off del Girone la società meglio classificata al termine della regular season.

I prossimi turni

Dal secondo turno di girone, in programma l’ 11 maggio: entreranno in scena anche Triestina, Perugia e Casertana. Dal primo turno nazionale (14 e 18 maggio) Vicenza, Carrarese, Benevento e Catania. Dal secondo turno nazionale (21 e 25 maggio) Padova, Torres e Avellino. Semifinali il 28 maggio e il 2 giugno. Finalissime per l’accesso in serie B il 5 e il 9 giugno.