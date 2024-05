Fuori l’Arezzo: la Juventus Next Gen vince 2-0 e avanza nei playoff

Nel primo turno dei playoff del girone B della Serie C, la Juventus Next Gen ha sconfitto l’Arezzo con un risultato di 2-0, conquistando così il passaggio al secondo turno. La partita, disputata sotto un diluvio a Alessandria, è stata caratterizzata da momenti di tensione nelle tre chiamate che il VAR ha fatto per cambiare le scelte del direttore di gara.

Il match è iniziato con un ritmo basso nei primi minuti, ma è stato la Juventus Next Gen a prendere l’iniziativa, sfiorando il gol con un’azione d’attacco al 13′. Tuttavia, il gol di Sekulov è stato annullato dall’arbitro dopo l’intervento del VAR, che ha rilevato un fallo non sanzionato in avvio di azione. Nonostante l’Arezzo abbia cercato di reagire nel corso della partita, è stata la Juventus Next Gen a trovare il vantaggio al 70′ su calcio di rigore trasformato da Savona. Anche in questo caso dopo l’intervento del VAR che in precedenza aveva annullato un’espulsione (che non c’era) ai danni degli amaranto.

L’Arezzo ha provato a rispondere, ma un grande intervento di Daffara ha tenuto a galla i bianconeri. Nel finale, nonostante i tentativi dell’Arezzo di trovare il gol del pareggio, è stata ancora la Juventus Next Gen a rendersi pericolosa, siglando il gol del 2-0 nei minuti di recupero con Damiani.

La vittoria della Juventus Next Gen sancisce l’eliminazione dell’Arezzo dai playoff del girone B, mentre i bianconeri avanzano al secondo turno.