Pontedera eliminato ai playoff dopo il 2-2 contro il Pescara

Il Pontedera si è arreso ai playoff del girone B della Serie C dopo un pareggio 2-2 contro il Pescara.

La partita ha visto i granata andare in vantaggio grazie a un autogol sfortunato, ma subire la rimonta degli abruzzesi. Un vero peccato per il Pontedera che solo vincendo avrebbe superato il turno.

Il primo tempo è stato equilibrato, con poche occasioni da gol e ritmi non altissimi. Tuttavia, il Pontedera è riuscito a prendere il comando del match con un autogol clamoroso, quando un tentativo di respinta ha involontariamente portato il pallone in rete. Tuttavia, il Pescara ha ribaltato la situazione con due gol veloci, a firma di Cuppone, portandosi in vantaggio prima dell’intervallo.

Nella ripresa, il Pontedera ha cercato il pareggio con determinazione e è riuscito a ottenere la rete del 2-2 grazie a una giocata individuale di Delpupo. Nonostante alcuni tentativi pericolosi nel finale, il Pontedera non è riuscito a trovare il gol della vittoria e la partita si è conclusa con il punteggio di parità.

Nonostante l’eliminazione, il Pontedera ha dimostrato carattere e determinazione: ora c’è solo da attendere la prossima stagione e l’estate cosa porterà lungo l’Arno sponda granata.