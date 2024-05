Bruges, Italiano: “Massima attenzione e concretezza per mantenere il vantaggio”

La vigilia della Fiorentina è carica di tensione e speranza, con l’attesa semifinale di ritorno di Conference League contro il Club Brugge.

Dopo la vittoria per 3-2 nell’incontro d’andata al Franchi, i viola sono determinati a consolidare il loro vantaggio e conquistare la finale.

In conferenza stampa, il tecnico Vincenzo Italiano ha sottolineato l’importanza di rimanere concentrati e determinati: “Dobbiamo fare ancora ‘punti’, ovvero sfruttare il gol di vantaggio che abbiamo ma cercare di non farci condizionare. Dobbiamo giocare bene a calcio mettendo in difficoltà il Brugge come abbiamo fatto all’andata evitando cali di attenzione e sbavature.”

Italiano ha poi evidenziato l’importanza degli episodi in una partita così cruciale: “Gli episodi in gare così sono decisivi. Dobbiamo portare dalla nostra tutti gli episodi, senza dare vantaggi agli avversari. Tutto quello che sappiamo del nostro avversario e quello che abbiamo messo in mostra dovremo riproporlo senza sbavature e cali di tensione.”

Sulla valutazione della stagione viola, Italiano si è detto positivo: “Abbiamo fatto qualcosa di straordinario in questa competizione. Abbiamo fatto prestazioni splendide in questi anni in Europa e vogliamo aggiungere un altro tassello.”

Sul match con il Club Brugge, Italiano ha commentato: “Loro devono recuperare un gol di svantaggio… sappiamo che ci aspetterà un clima difficile. Se non avessimo avuto quei minuti di sbandamento a Firenze, la sfida sarebbe finita in modo diverso. Ecco perché dico che sappiamo a cosa andiamo incontro. Dobbiamo farci trovare pronti.” Sul momento di Nzola, Italiano ha espresso fiducia: “Ci ha dato buone sensazioni in quest’ultimo periodo: col Brugge è stato premiato dal gol ma anche a Verona ha fatto un’ottima gara. Se sta bene può esserci molto utile, per la stazza che ha. A livello mentale può darci davvero tanto.”

Infine, Italiano ha parlato dell’esclusione di Castrovilli dalla lista UEFA – complici le convocazioni e le assenze per domani – e del sogno della finale.