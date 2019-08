Allenamento mattutino per i ragazzi di Breda. Al Centro Coni lavoro differenziato tra chi ha giocato ieri con la Fiorentina e gli altri. Inizio seduta con atletica e corsa, poi partitella con la Primavera per chi non è stato impiegato con i viola e differenziato per gli altri. Lunedì giornata di riposo e martedì pomeriggio la ripresa in vista della gara di Coppa Italia con il Carpi dell’ 11 Agosto. (p.nac)

L’articolo Partitella con la Primavera al Coni sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.