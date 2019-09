Altro weekend intenso per le nostre squadre giovanili. La Primavera, dopo il bel successo di Salerno (foto salernitanacalcio), sarà di scena Sabato in casa con il Crotone e Mercoledì, sempre a Banditella affronterà il Bologna in Coppa Italia. Le under 16 e 15 giocheranno il derby con il Pisa. Match interno col Genoa per le Under 17. (p.nac)

Primavera: Livorno-Crotone, sab 28/9/2019, ore 11 campo Banditella-Picchi

Primavera-Coppa Italia: Livorno-Bologna, merc 25/9, ore 15 a Banditella-Picchi

Under 17: Livorno-Genoa, dom 29/9, ore 15 campo Banditella-Picchi

Under 16: Livorno-Pisa, dom 29/9, ore 15 a Marina di Pisa

Under 15: Livorno-Pisa, dom 29/9, ore 11 a Marina di Pisa

L’articolo Under: doppio derby con il Pisa sembra essere il primo su A.S. Livorno Calcio.