Serie C Sky Wifi, Arezzo-Campobasso 5-1

AREZZO-CAMPOBASSO 5-1

AREZZO: Venturi; De Col, Gilli, Chiosa (46’Gigli), Righetti (73’Tito); Eklu, Guccione (58’Iaccarino), Chierico; Pattarello (79’Djamanca), Cianci (58’Ravasio), Tavernelli. A disp: Trombini, Galli, Meli, Arena, Perrotta, Ferrara. All.:Bucchi.

CAMPOBASSO: Tantalocchi; Cristallo, Lancini (69’Armini), Celesia (46’Papini), Martina; Brunet, Gargiulo, Gala (58’Serra); Lombari (58’Ravaglioli), Magnaghi (79’Bifulco), Leonetti. A disp.: Rizzo, Muzi, Lanza, Pedula, Cerretelli, Nocerino, Parisi. All.:Zauri

Arbitro: Di Reda di Molfetta

RETI: 15’Cianci (A), 52’Cianci (A), 63’Pattarello (A), 65’Magnaghi (C), 76’Pattarello (A), 88’rig.Ravasio (A)

Note: Ammoniti Guccione (A), Celesia (C), Martina (C). Espulso Bifulco dopo revisione FVS. Allontanato un dirigente del Campobasso per proteste.

AREZZO – Un pomeriggio da incorniciare per l’Arezzo, che nel suo stadio regala spettacolo e gol ai suoi tifosi, superando il Campobasso con un netto 5-1. Protagonisti assoluti Cianci e Pattarello, entrambi autori di una doppietta, con Ravasio a siglare il quinto gol su calcio di rigore. Una prestazione dominante, davanti a una cornice di pubblico importante: oltre 5000 spettatori sugli spalti, di cui 500 giunti dal Molise. La gara si apre con ritmi alti e subito fiammate amaranto. Dopo alcune occasioni pericolose, l’Arezzo sblocca il match al 15’ con Cianci, abile a sfruttare un cross di Righetti e insaccare di testa. Il Campobasso prova a reagire, ma la manovra offensiva resta sterile e Venturi non corre grossi rischi. Nel secondo tempo, l’Arezzo dilaga. Al 53’ è ancora Cianci a trovare la via del gol con un tirocross velenoso che sorprende Tantalocchi. Il 3-0 arriva al 64’ con Pattarello, bravo a sfruttare un assist rasoterra di Righetti e a calciare dal limite con deviazione decisiva di Lancini. Il Campobasso accorcia con Magnaghi al 66’, ma è solo un’illusione. Pattarello firma il poker al 77’ con un sinistro potente dal limite, mentre Ravasio chiude i conti dal dischetto, premiando una prestazione corale di grande intensità. Nel finale, da segnalare anche l’espulsione di Bifulco, subentrato da pochi minuti, per un fallo su Gigli dopo revisione FVS. Standing ovation per Cianci e Pattarello al momento delle sostituzioni, applausi anche per Righetti, autore di due assist. Gloria anche per Ravasio che trasforma il penalty negli ultimi scampoli del match. L’Arezzo conferma la sua leadership e manda un segnale forte al campionato: la squadra di Bucchi è in piena corsa e gioca con la consapevolezza di chi sa dove vuole arrivare.