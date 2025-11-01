I Nerazzurri a disposizione per Torino

Il
Centro
Sportivo
di
San
Piero
a
Grado
ha
ospitato
questa
mattina
la
seduta
di
rifinitura
del
Pisa
Sporting
Club
atteso
domani,
ore
15.00,
dalla
sfida
con
il
Torino
in
programma
allo
Stadio
Olimpico.
Questi
i
calciatori
inseriti
nell’elenco
dei
convocati
dallo
Staff
Tecnico
guidato
da
Alberto
Gilardino:
#
1
–
Adrian
SEMPER
#
3
–
Samuele
ANGORI
#
4
–
Antonio
CARACCIOLO
#
5
–
Simone
CANESTRELLI
#
6
–
Marius
MARIN
#
7
–
Mehdi
LERIS
#
8
–
Malthe
HOJHOLT
#
9
–
Henrik
MEISTER
#
10
–
Matteo
TRAMONI
#
11
–
Juan
CUADRADO
#
12
–
Nicolas
ANDRADE
#
14
–
Ebenezer
AKINSANMIRO
#
15
–
Idrissa
TOURE’
#
16
–
Louis
Thomas
BUFFON
#
18
–
Mbala
NZOLA
#
20
–
Michel
AEBISCHER
#
21
–
Isak
VURAL
#
22
–
Simone
SCUFFET
#
32
–
Stefano
MOREO
#
33
–
Arturo
CALABRESI
#
36
–
Gabriele
PICCININI
#
39
–
Raul
ALBIOL
#
44
–
Daniel
DENOON
#
76
–
Jeremy
MBAMBI
#
94
–
Giovanni
BONFANTI
#
99
–
Lucas
LORRAN