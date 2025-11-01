Posted on by

I Nerazzurri a disposizione per Torino

Il
Centro
Sportivo
di
San
Piero
a
Grado
ha
ospitato
questa
mattina
la
seduta
di
rifinitura
del
Pisa
Sporting
Club
atteso
domani,
ore
15.00,
dalla
sfida
con
il
Torino
in
programma
allo
Stadio
Olimpico.

Questi
i
calciatori
inseriti
nell’elenco
dei
convocati
dallo
Staff
Tecnico
guidato
da
Alberto
Gilardino:


#
1

Adrian
SEMPER

#
3

Samuele
ANGORI       

#
4

Antonio
CARACCIOLO
#
5

Simone
CANESTRELLI
#
6

Marius
MARIN
#
7

Mehdi
LERIS
#
8

Malthe
HOJHOLT

#
9

Henrik
MEISTER

#
10

Matteo
TRAMONI

#
11

Juan
CUADRADO

#
12

Nicolas
ANDRADE

#
14

Ebenezer
AKINSANMIRO

#
15

Idrissa
TOURE’

#
16

Louis
Thomas
BUFFON

#
18

Mbala
NZOLA

#
20

Michel
AEBISCHER

#
21

Isak
VURAL

#
22

Simone
SCUFFET

#
32

Stefano
MOREO

#
33

Arturo
CALABRESI

#
36

Gabriele
PICCININI

#
39

Raul
ALBIOL

#
44

Daniel
DENOON

#
76

Jeremy
MBAMBI

#
94

Giovanni
BONFANTI

#
99

Lucas
LORRAN