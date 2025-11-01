Il

tecnico

del

Pisa

Sporting

Club

Alberto

Gilardino

non

ha

effettuato

questa

settimana

la

tradizionale

conferenza

stampa

pregara;

considerato

lo

spazio

di

tempo

così

breve

tra

la

gara

interna

con

la

Lazio

e

la

sfida

del

“Grande

Torino”

l’allenatore

dei

nerazzurri

ha

affidato

il

suo

pensiero

sulla

prossima

sfida

ai

microfoni

del

canale

ufficiale

della

Società:

“Per

noi

la

priorità

è

la

continuità

di

prestazioni

e

di

risultati.

Incontriamo

una

squadra

fisica,

che

si

è

ripresa

rispetto

a

inizio

campionato

ed

è

in

crescita.

Dovremo

farci

trovare

pronti;

devo

fare

ancora

delle

valutazioni

ma

ho

possibilità

di

scelta“.

