Il
tecnico
del
Pisa
Sporting
Club
Alberto
Gilardino
non
ha
effettuato
questa
settimana
la
tradizionale
conferenza
stampa
pregara;
considerato
lo
spazio
di
tempo
così
breve
tra
la
gara
interna
con
la
Lazio
e
la
sfida
del
“Grande
Torino”
l’allenatore
dei
nerazzurri
ha
affidato
il
suo
pensiero
sulla
prossima
sfida
ai
microfoni
del
canale
ufficiale
della
Società:
“Per
noi
la
priorità
è
la
continuità
di
prestazioni
e
di
risultati.
Incontriamo
una
squadra
fisica,
che
si
è
ripresa
rispetto
a
inizio
campionato
ed
è
in
crescita.
Dovremo
farci
trovare
pronti;
devo
fare
ancora
delle
valutazioni
ma
ho
possibilità
di
scelta“.
