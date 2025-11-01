Tommaso Mantovani convocato dalla Nazionale Under 16
Tommaso Mantovani è stato convocato dalla Nazionale Under 16 per un doppio test match contro i pari età dell’Ucraina in programma martedì 4 novembre (ore 15.00, diretta su Vivo Azzurro TV) e giovedì 6 novembre (ore 11.00) al Centro Tecnico Federale di Coverciano.
