Primavera 2. Ascoli-Pisa 1-1

ASCOLI.
Rosa,
Candido,
Di
Salvatore,
Rama
(63′
Malafronte),
Di
Teodoro,
Mbaye,
Vischia,
D’Agostino
(72′
Casalino),
Baldacci
(72′
Tassotti),
De
Witt,
Angelino
(61′
Russo).
A
disposizione.
Dente,
Tocchi,
Bruni,
Rossetti,
Cocchieri,
Ruggieri,
Mutarelli,
Pagnotta.
Allenatore
Corsi
PISA.
Luppichini,
Bendinelli
(91′
Lenzoni),
Mazzantini
(76′
Ghizzani),
Malfatti,
Bacciardi,
Casarosa,
Vivace
(91′
Landucci),
Battistella
(76′
Cenerini),
Tosi,
Bettazzi,
Mainardi
(56′
Ribechini).
A
disposizione.
Paolini,
Degli
Innocenti,
Conti,
Bolognini,
Menicucci,
Tuon,
Novak.
Allenatore
Innocenti
Arbitro.
Alessandro
Papagno
di
Roma
2.
Assistenti
Fadale-Gambale.
Reti.
18′
Angelino,
70′
Vivace.
Note.
Ammoniti
Di
Salvatore,
D’Agostino,
Malafronte,
Battistella.
Recupero
1′
pt;
4′
st.