Salvatore Monaco e Edoardo Zanaga convocati dalla Nazionale Under 19
Salvatore Monaco e Edoardo Zanaga sono stati convocati dalla Nazionale Under 19 per uno stage di allenamento in programma dal 2 al 4 novembre al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia in vista della prima fase delle qualificazioni europee, in programma dal 12 al 18 novembre in Sicilia.
Calciotoscano usa i cookie per facilitare la navigazione del sito. Se vuoi saperne di più o negare il consenso, clicca "Leggi di più". Chiudendo il banner o scorrendo la pagina acconsenti all’uso dei cookie.