Carrarese: week end del settore femminile

Le azzurrine Under 15 escono sconfitte al cospetto di un’Empoli ladies che rispetta il pronostico. Il punteggio rotondo ed abbondante a sfavore inganna rispetto ad una prestazione tutto cuore e orgoglio che meritava migliore sorte. Prosegue l’ambientamento delle nostre azzurrine in un campionato davvero competitivo.

CARRARESE 1908- EMPOLI LADIES 0-8( 3-0; 2-0; 3-0)

CARRARESE 1908: Stefanini, Balloni (10’ tt Izzo), Marciasini ( 3’ st Belle’), Poli, D’Isanto ( 5’ tt Pezzica), Fusani, Passalacqua ( 7’ tt Falaschi), Pucci ( 16’ st Martorana), Gaspari (1’st Del Moretto)

EMPOLI LADIES: Calosi, Fialdini, Nucci, Pedalino, Chimenti, Michelassi, Cini, Crabu, Dolo Giannetti, Grida, Karafili, Magrini, Passaglia, Grippo, Sani

Reti: Passaglia, Michelassi, Giannetti (2), Chimenti, Fialdini, Karafili (2)

Al termine della gara ,il Responsabile Tecnico del Settore Femminile:

È chiaro che la forza dell’avversario ci era nota prima di scendere in campo ed oggi ho notato tanta voglia , coraggio ed applicazione senza farsi condizionare dal blasone dell’avversario. Il seguito per le nostre ragazze cresce di gara in gara , la curiosità su di noi non può che farci piacere “

L’ Allenatrice Francesca Angelini:”Personalmente ,al di là del risultato, vedo miglioramenti graduali che possono farci migliorare da qui a breve. Gare come quelle di oggi non possono che aiutarci a migliorare e diventare sempre più competitive”