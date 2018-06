Empoli, rinnovo a sorpresa per Mchedlidze

Non c’è l’ufficialità da parte del club azzurro, ma secondo quanto anticipato da Pianetaempoli.it Levan Mchedlidze ha prolungato il contratto che andava in scadenza il prossimo 30 giugno. Quindi il “Gigante georgiano” e il club del presidente Fabrizio Corsi hanno chiuso l’accordo per il prolungamento del rapporto professionale fino al prossimo 30 giugno 2019.

I segnali non sembravano portare a questo tipo di soluzione, visto i suoi numerosi problemi fisici che gli hanno impedito di scendere in campo, stando di fatto ai margini del gruppo guidato prima da Vivarini e Poi da Andreazzoli. La sua storia con l’Empoli sembrava conclusa, invece potrà presentarsi ai nastri di partenza della prossima stagione, e per gli azzurri equivale quasi come un nuovo acquisto