Report allenamento – mercoledì 30 luglio

RIGUTINO – Dopo i due giorni di riposo concessi dal mister, il gruppo amaranto è tornato al lavoro nel pomeriggio di oggi presso il centro sportivo di Rigutino. La seduta si è aperta con un’attivazione coordinativa, seguita da una partita a tema che ha coinvolto intensamente tutti gli effettivi. In chiusura, spazio ai blocchi aerobici, utili per consolidare la condizione fisica generale. La preparazione proseguirà domani, giovedì 31 agosto, con una doppia seduta sempre a Rigutino: appuntamento al mattino e nel pomeriggio per continuare il percorso di avvicinamento ai prossimi impegni stagionali.