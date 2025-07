Guglielmo Mignani ceduto al Benevento

L’attaccante classe 2002 saluta la Pianese dopo due anni

L’US Pianese rende noto di aver formalizzato la cessione a titolo definitivo del calciatore Guglielmo Mignani al Benevento. A Guglielmo, protagonista indiscusso di queste ultime due stagioni, nelle quali ha trascinato le zebrette alla vittoria del campionato di Serie D e al raggiungimento dei playoff in Serie C, va il ringraziamento per il contributo offerto nel corso della sua esperienza a Piancastagnaio e l’augurio per le migliori fortune personali e professionali.

