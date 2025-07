Cangi fa il punto sul prossimo girone B: “Anche quest’anno si prospetta un campionato impegnativo”

Il direttore sportivo della Pianese ha commentato anche la trattativa che ha portato Guglielmo Mignani al Benevento e le prossime strategie

La Pianese è stata inserita per il secondo anno consecutivo nel girone B, che ancora una volta si presenta ricco di sfide stimolanti e di grande prestigio. Il Direttore Sportivo Francesco Cangi, nel commentare il raggruppamento, ha invitato a tenere alta la guardia: “Non ci sono state sorprese rispetto alla composizione. Il girone B – sottolinea il dirigente bianconero – è sempre molto difficile; è vero, ci sono tante neopromosse, ma non dobbiamo farci ingannare, perché sono tutte società organizzate e piazze molto ambiziose. Senza dimenticare tutte le altre realtà dal grande blasone con le quali abbiamo già avuto modo di confrontarci. Sarà quindi un campionato da prendere con le molle, da affrontare con grande determinazione per centrare il prima possibile il nostro obiettivo, quello di mantenere la categoria”. “Il calendario – prosegue Cangi – ci mette di fronte subito una partita molto complicata, contro un Ascoli che è ripartito con entusiasmo. Poi il Carpi in casa, una squadra che ha mantenuto l’organico e si sta rinforzando, e poi a Sassari contro una Torres che negli ultimi anni ha sempre fatto campionati di vertice. Dovremo affrontarle tutte al meglio, rispettando ogni avversaria. Questo periodo di precampionato servirà per farci trovare pronti al 24 agosto”.

Cangi si è soffermato anche sulla cessione di Guglielmo Mignani e ha poi fatto il punto sulle prossime trattative di mercato: “Guglielmo ha dato tanto alla Pianese in questi due anni, era giusto che arrivasse una chiamata da una società che ha grandi ambizioni. Noi siamo orgogliosi del percorso fatto, con la vittoria del campionato di Serie D e il raggiungimento dei playoff in Serie C, oltre che di averlo valorizzato e di essere cresciuti insieme. Questa operazione – aggiunge il direttore sportivo bianconero – non ha solo dimostrato la bontà del lavoro della Pianese, ma credo sia stata un’operazione importante per tutto il campionato di Serie C. Sicuramente perdiamo un calciatore e un professionista di assoluto valore, ma siamo già al lavoro per cercare di sostituirlo. La rosa va ancora completata per permettere a mister Birindelli e al suo staff di lavorare al meglio in vista della Coppa Italia e del campionato”, conclude Cangi.

L’articolo Cangi fa il punto sul prossimo girone B: “Anche quest’anno si prospetta un campionato impegnativo” proviene da U.S. Pianese.