Allenamento congiunto al Viola Park: Fiorentina Primavera-Arezzo termina 2-1 per gli amaranto

FIORENTINA PRIMAVERA-AREZZO 1-2

FIORENTINA PRIMAVERA (4-3-3): Fei; Sturli (46’st Santarelli),Turnone (74’Batignani), Sadotti, Balbo (74’Masoni); Conti (46’st Angiolini), Bonanno (74’Maiorana), Deli (61’Atzeni); Kone (61’Evangelista), Puzzoli (74’Pisani), Bertolini (61’Mazzeo). All. Galloppa.

AREZZO (4-3-3): Venturi (74’Galli); Renzi (46’st De Col), Arena (74’Gilli), Chiosa (63’Gigli), Righetti (74’Coccia); Dezi (74’Sani), Iaccarino (74’Uguccione), Shaka (74’Chierico); Tavernelli (74’Pattarello), Concetti (74’Ravasio), Varela (74’Perrotta) (91’Ferrara) . All. Bucchi

RETI: 62’Evangelista (F), 73’Concetti (A), 90’Perrotta (A)

NOTE: Ammonito Conti (F)

FIRENZE – Si è concluso con il successo dell’Arezzo per 2-1 l’allenamento congiunto disputato al Viola Park contro la formazione Primavera della Fiorentina. In uno scenario suggestivo, con temperatura gradevole e cielo parzialmente soleggiato, le due squadre si sono affrontate su terreno sintetico, schierandosi con moduli speculari e mostrando buon ritmo e organizzazione. Il primo tempo si è chiuso sullo 0-0, con la Fiorentina più propositiva nei primi venti minuti e capace di costruire tre occasioni insidiose. L’Arezzo ha risposto con ordine, cercando di colpire in ripartenza. Nella ripresa, i viola sono passati in vantaggio con Evangelista, bravo a finalizzare un contropiede sviluppato sulla corsia di sinistra. La reazione dell’Arezzo è arrivata con il colpo di testa di Concetti, su cross dalla destra di De Col. Per il giovane amaranto si tratta del secondo gol consecutivo, dopo quello decisivo contro il Mantova con il Mezzana. A nove minuti dal termine, Pattarello ha sfiorato il vantaggio colpendo il palo. Al novantesimo, dopo un’azione confusa in area, Perrotta ha trovato il gol della vittoria con un destro al volo che non ha lasciato scampo al portiere viola Fei. Lo stesso Perrotta ha poi lasciato il campo per una botta. L’allenamento si è svolto a porte chiuse, con accesso riservato ai soli tesserati. Domani, domenica 3 agosto, l’Arezzo tornerà in campo a Rigutino alle ore 18 per affrontare la Lodigiani.