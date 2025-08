Soddisfazione da parte del tecnico bianconero dopo la vittoria per 4-0 contro il Grosseto

Una bella prima uscita per la Pianese, che davanti ad una buona cornice di pubblico ha superato allo stadio Comunale il Grosseto con un netto 4-0. Due gol per tempo e delle risposte positive da parte di tutta la squadra, che ha già mostrato spunti interessanti dopo le prime settimane di duro lavoro, caratterizzate da carichi importanti. Mister Alessandro Birindelli, nel post partita di ieri, ha espresso soddisfazione: “Faccio i complimenti ai ragazzi per l’atteggiamento avuto per tutti i novanta minuti. Nel primo tempo – ha spiegato il tecnico delle zebrette – la formazione ci poteva permettere di avere sviluppi importanti sulle corsie laterali, mentre nel secondo abbiamo dovuto inserire diversi ragazzi della Primavera perché la rosa numericamente si deve ancora completare. Davanti avevamo una squadra importante, per cui è stato un buon test per noi. Ora ci concediamo un po’ di riposo e da martedì riprenderemo il cammino verso la prima di Coppa Italia”.

“Ogni allenatore – aggiunge Birindelli – vorrebbe sempre qualcosa in più, ma bisogna andare per gradi. Insieme ai ragazzi abbiamo condiviso delle cose, lavorando su 2-3 concetti, e ho visto tutto quello che era stato richiesto. Ci sono state grandi applicazione, disponibilità e professionalità. Ora possiamo aggiungere qualcosina. Il grande vantaggio che ho potuto constatare è quello di aver trovato un gruppo saldo, oltre ad uno staff e una società che mi permettono di lavorare al meglio”. “La rosa – conclude il mister –manca ancora di qualche elemento, ma a completarla pensa il direttore Cangi che negli anni ha dimostrato tutta la sua bravura. Sono tranquillo perché con la società c’è piena sintonia”.

L’articolo Birindelli dopo il primo test: “Complimenti ai ragazzi per l’atteggiamento mostrato in tutti i novanta minuti” proviene da U.S. Pianese.