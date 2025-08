Larga vittoria nel primo test precampionato. La Pianese supera 4-0 il Grosseto

Grande prestazione da parte di tutte le zebrette e buone risposte per mister Birindelli

PIANESE (3-5-2): Filippis (1’ st Rinaldini); Amey, Ercolani, Masetti (45’ st Corti); Sussi (39’ st Nicastro), Mastropietro (24’ st Rafaele), Simeoni, Tirelli (7’ st Peli), Martey (35’ Jasharovski); Bellini (24’ st Spinosa), Balde (45’ st Bigiarini). A disposizione: Chiavarino, Proietto, Zambuto. Allenatore: Birindelli.

GROSSETO (4-3-3): Cardelli; Italiano (1’ st D’Ancona), Brenna (1’ st Dierna), Gonnelli (1’ st Ampollini), Sartorelli (1’ st Corallini (24’ st Diallo)); Cretella (1’ st Riccobono), Bellini (1’ st Sacchini), Sabelli (1’ st Della Latta); Addiego Mobilio (1’ st Regoli), Carlotti (1’ st Marzierli), Ferronato (1’ st Benedetti). A disposizione: Musardo, Lampret, Ciraudo, Visconti, Mussio. Allenatore: Indiani.

MARCATORI: 12’ pt rig. Mastropietro (P), 29’ pt Bellini (P), 34’ st Rafaele (P), 36’ st Peli (P)

AMMONITI: Balde

NOTE: spettatori 462. Incasso 3.767. Recupero: 1’, 3’. Angoli: 0-4.

La Pianese bagna il suo esordio nel precampionato battendo al Comunale il Grosseto con un rotondo 4-0. Buone risposte per mister Birindelli, che ha potuto vedere alla prova la sua squadra in un test impegnativo.

La prima sortita della gara arriva all’undicesimo con Sussi che sfonda a destra e mette al centro per Bellini, che in spaccata trova l’impatto con la sfera senza però dare forza. Italiano però interviene con il braccio e l’arbitro indica il dischetto, Mastropietro è freddo e spiazzando Cardelli firma l’1-0. Qualche minuto dopo è ancora Sussi a tentare la sortita, sul suo bel traversone però Mastropietro non riesce a colpire di testa. Il raddoppio arriva poco prima della mezz’ora: imbucata centrale di Simeoni per Bellini che, scattato sul filo del fuorigioco, batte da pochi passi Cardelli con un piattone destra. Al 40’ il Grosseto si fa vivo su un calcio piazzato, ma sulla spizzata di Brenna Filippis è bravissimo in uscita con i pugni. In chiusura di primo tempo la Pianese crea l’azione più bella della gara: Sussi verticalizza verso Bellini che fa sponda di testa ad Amey, inseritosi di gran carriera. Il centrale bianconero entra in area e, a tu per tu con Cardelli, trova la risposta del portiere ospite. La prima frazione termina sul doppio vantaggio amiatino.

Nella ripresa il Grosseto parte cercando di rientrare in partita, cambiando tutti gli uomini di movimento, e al 4’ Riccobono ci prova su punizione, trovando la respinta di Rinaldini. La Pianese torna a farsi vedere al 17’ con il solito Sussi, che si spinge fino all’area ma il suo tiro viene ribattuto. Nuovamente Grosseto alla mezz’ora, ma la bella rovesciata di Marzierli non trova fortuna, così come il tiro da dentro l’area di Regoli. Le zebrette sono però brave a ribattere colpo su colpo e nello spazio di due minuti firmano un uno-due letale. Prima Spinosa, ben servito da Martey, fa una magia in area offfrendo a Rafaele una palla che deve essere solo spinta in porta. Al 36’ Peli si produce in una serpentina partendo dai trenta metri e saltando tre avversari fino a depositare in rete con il mancino. Gli ultimi minuti scorrono via senza sussulti fino al fischio finale, termina 4-0 al Comunale.

L’articolo Larga vittoria nel primo test precampionato. La Pianese supera 4-0 il Grosseto proviene da U.S. Pianese.