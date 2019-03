“CLASSE NEROVERDE” PREMIATO FRA I PROGETTI SCUOLE TOP D’ITALIA

Prestigioso riconoscimento per il Pordenone Calcio. Il progetto scuole “Classe Neroverde” è stato scelto fra i migliori in Italia dalla Figc, nell’ambito del programma nazionale “Il calcio e le ore di lezione”. Riconoscimento “best practice” per il club neroverde, al pari di Inter, Hellas Verona, Cagliari, Genoa, Empoli, Pistoiese, Monopoli e Piacenza.

“Classe Neroverde”, progetto nato nel 2016, nell’ultimo triennio ha coinvolto 3 mila alunni delle scuole primarie e dell’infanzia del comune di Pordenone. Nella stagione in corso sono coinvolti 10 istituti, 60 classi e 1.200 alunni. Ha ritirato il premio, nella sala stampa dello stadio Olimpico a Roma, il responsabile del Settore Giovanile Denis Fiorin, in rappresentanza anche del responsabile della Scuola Calcio (e referente di Classe Neroverde) Alessandro Zuttion. Le attività nelle classi, fondamentali nel progetto sportivo e sociale del club del presidente Mauro Lovisa, è realizzato in collaborazione con Dolomia, Crédit Agricole FriulAdria, Orogel e Bofrost.

Il Pordenone Calcio ringrazia alunni, insegnanti e dirigenti delle scuole per la grande motivazione e disponibilità sempre dimostrate.

Fonte: Pordenone Calcio