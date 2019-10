Dove vedere in TV e in streaming Liechtenstein-Italia

Dove vederla in tv: Liechtenstein-Italia è in programma stasera alle ore 20.45 allo stadio nazionale Rheinpark della capitale Vaduz e sarà visibile in esclusiva e in diretta in chiaro su Rai 1 (canale 501 per la visione in HD).

Durante la partita andrà in onda anche lo spot con il nuovo logo Timvision.

Inoltre è disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay e in differita su Rai Replay.



Da segnalare che la partita non avrà valenza di risultato per la qualificazione: i padroni di casa sono già eliminati e la squadra di Mancini ha conquistato la qualificazione a Euro 2020, mettendo in fila otto successi consecutivi.