Serie B, risultati 12a giornata, classifica e prossimo turno

Finisce in pareggio il derby campano Juventus Stabia-Benevento e così il Crotone grazie al successo nell’anticipo del venerdì sera contro l’Ascoli si porta a quattro punti dalla vetta della classifica di Serie B.

Ma fra i risultati della 12° giornata di Serie B il più importante è senza ombra di dubbio il 2-0 rifilato dal Cittadella al Perugia e in trasferta. Un successo che permette ai granata di salire al terzo posto della graduatoria.

Perde ancora l’Empoli, 1-2 in casa contro il Pescara.

Da segnalare anche il successo del Venezia sul Livorno, 1-0, e il pareggio per 1-1 in Virtus Entella-Pordenone.

Di seguito tutti i risultati e i marcatori della 12a giornata della Serie B 2019/2020, le prime posizioni della classifica e il prossimo turno.



I risultati della 12a giornata della Serie B 2019/2020

Cremonese-Salernitana (posticipo)

Crotone-Ascoli 3-1 (Crociata – Simy – Marrone aut. – Valentini aut.)

Empoli-Pescara…





