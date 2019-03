Segui qui la diretta di Pistoiese Vs Cuneo

Alle ore 16:30 va in scena Pistoiese – Cuneo, delicata sfida di campionato.

Partiti.

Pistoiese in completo arancione; Cuneo tenuta bianca.

Mister Asta manda in campo: Pagnini, El Kaouakibi, Ceccarelli, Dossena, Cagnano, Regoli, Luperini, Picchi, Forte, Fantacci, Momentè. MIster Cazzola risponde con Cardelli, Vristini, Said, Bobb, Santacroce, Suljic, Jallow, Spizzichino, Celia, Kanis, Marin.

3′ uno spiovente su punizione di Suljic è facile preda di Pagnini.

Pistoiese in formazione quasi tipo, ma con alcuni interpreti, come ha detto il mister alla vigilia, che non hanno i 90 minuti nelle gambe a causa di non ottimali condizioni di forma. In avanti Momentè, il migliore a Siena, è supportato dal rientrante Fantacci e Forte. L’avversaria è tosta, avendo conquistato sul campo due vittorie di fila, con Arezzo e Entella e quaranta punti sul campo al netto delle penalizzazioni. Sugli spalti si commemora Marika, non dimenticata tifosa. Luperini dona simbilicamente alla ragazza scomparsa un mazzo di fiori.

5′ Su angolo, Said colpisce indisturbato, ma la mira è imprecisa.

19′ gara molto guardinga, la Pistoiese conquista metri, ma non riesce a creare pericoli, nemmeno in due opportunità su calcio di punizione.

23′ Forte caracolla sull’out destro, prende la mira e calcia di pochissimo sopra la traversa.

24′ prova dalla grandissima distanza Fantacci, trova la porta ma non la potenza.

34′ GOOOOOOOOLLLLLL DELLA PISTOIESE!!!!

34′ Segna Momentè! L’azione prende avvio da un cross di Cagnano, che mette al centro per la testa di Regoli, che allunga a Momentè, il quale al volo di sinistro non dà scampo al portiere.

35′ Said segna con un braccio. L’arbitro se ne avvede e lo ammonisce,

40′ ancora applausi per Momentè che esibisce da fuori area un gran sinistro, attento Cardelli.

41′ Forte in contropiede su verticalizzazione di Momentè non riesce a superare Santacroce.

Finisce con il meritato vantaggio arancione. La Pistoiese capitalizza bene una delle poche opportunità. Il Cuneo resta sornione e potenzialmente molto pericoloso. Ci sarà da soffrire i secondi quarantacinque minuti. La squadra di Asta dovrà tenera alta la concentrazione e confermarsi nella ripresa.

SECONDO TEMPO

46′ Caso per Kanis.

48′ Emmausso per Bobb.

Cuneo parte forte, vuole sorprendere. Attacco nuovo. Conquista due angoli.

54′ mischia in area risolta da Cagnano.

57′ esce Forte entra Terigi. Cinque difensori.

59′ Spizzichino fugge sulla sinistra, ma crossa alto.

62′ gran cross di Regoli per Luperini in piena area, che però fallisce la deviazione.

63′ iniziativa di Fantacci per Momentè il Cuneo si salva in angolo.

65′ su angolo di Cagnano, testa di Momentè. Illusione del goal.

66′ Piermartieri per Jallow.

68′ altro mischione in area su uno spiovente del Cuneo, con il brivido la Pistoiese sbroglia.

69′ esce Momentè entra Fanucchi, esce Fantacci entra Piu.

75′ esce Santacroce entra Paolini.

79′ Piermartieri su cross di Emmausso sul secondo palo a botta sicura. Pagnini salva di piede.

81′ escono Regoli e Picchi, entrano Petermann e Tartaglione.

84′ Petermann traversa clamorosa. Su angolo conquistato da Piu.

86′ Emmausso sul capovolgimento è velenoso. Salva in tuffo Pagnini.

5 minuti di recupero.

93′ palla goal per Tarlaglione e Fanucchi che di tibia devia da zero metri. Salva Cardelli.

95′ Petermann su punizione salva in angolo Cardelli.

Dopo 97 minuti arriva il triplice fischio!!!!! La Pistoiese coglie finalmente la seconda vittoria di fila. Il Cuneo si è mostrato un ostacolo importantissimo. Vuol dire che è una grande Pistoiese. Sale quota trenta e vede il cielo azzurro, anche se qui scende la sera!!!!

TABELLINO FINALE

PISTOIESE: Pagnini, El Kaouakibi, Cagnano, Dossena, Momenté (Fanucchi al 69′), Regoli (Tartaglione all’82’), Luperini, Fantacci (Piu al 69′), Forte (Terigi al 56′) , Picchi (Petermann all’82’), Ceccarelli. A disp.: Meli, Romagnoli, Vitiello, Cellini, Sallustio, Llamas. All. Asta

CUNEO: Cardelli, Cristini, Said, Bobb (Emmausso al 48′), Santacroce (Paolini al 74′), Suljic, Jallow (Piermarteri al 65′), Spizzichino, Celia, Kanis (Caso al 46′), Marin. All. Scazzola

ARBITRO: Luciani di Roma 1, coadiuvato da Gentileschi di Terni e Della Croce di Rimini.

RETE: Momentè al 34′.

NOTE: Spettatori 601. Ammonito: Said. Angoli: 7-5. Recupero: 0′, 5′ (+2′ ulteriore over time). Commemorata sugli spalti la leggendaria tifosa Marika Pratesi Innocenti. Capitan Luperini prima della gara regala alla curva un mazzo di fiori.

