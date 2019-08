È arancione l’attaccante Ognjen Stijepović

La Us Pistoiese 1921 ha il piacere di annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive di Ognjen Stijepović , attaccante, classe 1999. Arriva in arancione con la formula del prestito annuale dalla Sampdoria, con contratto che scadrà il 30 Giugno 2020. Nato a Podgorica, capitale del Montenegro, compirà 20 anni il prossimo 22 ottobre. Mancino naturale, può essere utilizzato come attaccante esterno e seconda punta. Le sue caratteristiche principali sono la potenza atletica (è alto 185 centimetri e ben strutturato fisicamente) e la progressione. Inoltre è in possesso di un efficace tiro a rete e di abilità nel gioco aereo. Sotto osservazione di alcuni importanti club europei, la Società genovese se lo è a suo tempo assicurata dalla Fudbalski Klub Mladost Podgorica, la squadra della sua città natale, che milita nel massimo campionato. Con la maglia dei montenegrini ha collezionato 28 presenze e tre reti in Prima Squadra, in una stagione e mezzo. Inoltre ha all’attivo 4 presenze in Europa League: due contro gli armeni del Gandzasar, le altre contro i tedeschi dello Sturm Graz. Tra i blucerchiati, l’anno scorso, ha debuttato in Serie A: è accaduto lo scorso 6 Maggio, quando mister Giampaolo lo ha mandato in campo all’85’ a Reggio Emilia, contro il Sassuolo, in sostituzione di Dennis Praet. Inoltre, sempre l’anno scorso, è andato 9 volte in panchina in Serie A. Stijepović, cresciuto calcisticamente nel suo Paese, fa parte della Nazionale U21 montenegrina, impegnata nelle qualificazioni per il Campionato Europeo di Categoria.

