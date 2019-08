Giorgio Viti è un giocatore della Pistoiese

La Us Pistoiese 1921 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’esterno sinistro Giorgio Viti, classe 1999. Arriva alla corte di Pancaro a titolo definitivo dal Rimini, sottoscrivendo un contratto fino al 30 Giugno 2020. Nato ad Anagni, in provincia di Frosinone, ha compiuto 20 anni lo scorso 18 Giugno. Si tratta di un prospetto importante, scuola Frosinone, in cui ha affrontato la trafila delle squadre giovanili. I ciociari lo hanno poi concesso in prestito al Rimini in serie D (2017/18) in cui il giocatore ha disputato una grande stagione

(31 presenze, 4 reti e un assist), contribuendo in modo determinante alla promozione, tanto da convincere i dirigenti romagnoli ad acquisirlo a titolo definitivo. L’anno scorso però ha avuto pochissimo spazio (solo 4 presenze) nelle fila del Rimini, pur facendosi trovare pronto quando è stato utilizzato. Adesso ecco la chiamata della Pistoiese, che crede molto nelle sue qualità e nella sua voglia di riscatto.

