Carrarese – Pistoiese: segui qui la diretta

Eccoci all’ennesima sfida tra Carrarese e Pistoiese. Squadre ancora in cerca di una precisa identità, dopo un inizio altalenante. Problemi di formazione per entrambi i tecnici. Se Pancaro deve rinunciare a mezza difesa, con Capellini, febbricitante in panchina e Camilleri squalificato, Baldini farà a meno, per lo meno all’inizio, di Maccarone, Tavano e Caccavallo, che partono dalla panchina. Pancaro schiera in difesa Dametto dal primo minuto e consegna le chiavi del centrocampo a Vitiello, mentre Bordin, reduce da infortunio siede in panchina.

3′ Pasciuti esce entra Cardoselli. Infortunio muscolare.

5′ cross di Valiani, colpo di testa di Vitiello. Traversa.

6′ rigore per la Pistoiese. GGGGOOOOOOLLLLL FALCONE. Damiani commette fallo di mano su cross di Valiani.

7′ traversa di Gucci.

9′ si sveglia la Carrarese. Bentivegna incrocia. Fuori.

Dopo il travolgente inizio arancione reagisce la Carrarese.

11′ tiro di Bortoletti para a terra il portiere.

12′ infortunio muscolare per Stijepovic.

14′ per Stijepovic entra Spinozzi.

15′ Dametto di testa libera nei pressi della linea su un traversone dalla fascia destra.

20′ esce Gucci per infortunio muscolare entra Morachioli.

27′ esce Bentivegna per infortunio muscolare entra Caccavallo.

29′ Morachioli tiro a girare para il portiere.

37′ Mister Baldini prende la palla in campo. Ammonito.

42′ gran palla di Morachioli per Spinozzi che in piena area non è reattivo.

43′ Pisseri ipnotizza Infantino e respinge la conclusione ravvicinata.

Dopo 5′ di recupero si va al riposo.

La Pistoiese conduce per 1-0. La prima frazione è stata una battaglia. E il vantaggio è meritato. Purtroppo la squadra di Pancaro perde le sue due punte di peso e comunque fa di necessità virtù. Falcone falso nueve e Morachioli seconda punta garantiscono equilibrio nei prime 45′.

SECONDO TEMPO

Cambi Maccarone e Tavano per Infantino e Caccavallo. Nella Pistoiese entra Bordin per Vitiello.

Attacca a spron battuto la Carrarese con le forze fresche.

8′ girata di Tavano deviata in angolo.

11′ pareggia su rigore. Segna Tavano. Rigore concesso per fallo su Damiani di Bortoletti.

19′ la Pistoiese non deve disunirsi.

Bella occasione per la Pistoiese: Ferrarini, Borteletti, Valiani, Bortoletti che tira. Para Forte.

21′ ammonito Spinozzi.

28′ Maccarone conquista una punizione dal limite. Calcia Tavano. Pisseri para.

29′ Maccarone. Pisseri batte su Bordin. Foresta ruba la palla. Dà a Maccarone che segna a porta vuota.

Entrano Cerretelli e Viti, per Morachioli e Valiani.

Ammonito Viti.

La Pistoiese reagisce bene allo svantaggio e prova a pungere.

2′ soli minuti di recupero.

Fonisce con una amara sconfitta. La Pistoiese lascia a casa l’intera posta. Il campo di Carrara si conferma maledetto. Eppure le sensazioni sono positive. La Pistoiese esce tra gli applausi dei tifosi accorsi.

