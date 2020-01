Pistoiese – Pergolettese: due rigori non visti e il portiere ospite fermano sul pari gli arancioni

Finalmente, dopo un mese, il pallone torna a rimbalzare sul verde del Melani. Gara insidiosa per il rientrante Valiani e compagni. Arriva la Pergolettese, terz’ultima, ma reduce da quattro vittorie e un pari, a Pontedera.

La Pistoiese è chiamata a disputare una gara di alto livello ed ha le carte in regola per farlo.

Pistoiese:

1′ subito Gucci pericoloso con deviazione sotto porta su assist di Stijepovic. Parato.

7′ Agnelli su punizione impegna Pisseri.

10′ testa di Gucci su cross di Ferrarini para il portiere.

14′ ci prova dalla distanza Bordin. Alto.

23′ Stijepovic colpito duro a centrocampo esce. Entra Spinozzi.

36′ gran punizione di Dametto, conquistata da Ferrarini. Traversa. Riprende Gucci. Si salva di istinto Ghidotti in angolo.

37′ atterramento di Gucci da Bakayoko im area. Proteste.

Amminoti: Gucci e Camilleri.

Ammonito Panatti.

1 minuto recupero.

La Pistoiese fa la partita, gioca accorta e non si scopre. Punge e gioca un buon calcio.

Secondo tempo.

10′ Gucci molto sfortunato. Colpisce di testa a botta sicura. Il portiere scuola viola Ghidotti salva di istinto.

15′ Russo per Canessa.

18′ salva Pisseri su Russo

20′ Cappelluzzo per Valiani.

36′ fallo di mano clamoroso in area Pergolettese. Tra l’incredulità nessun provvedimento.

Ammoniti Agnelli e Bordin gioco falloso.

La Pistoiese gioca una gara generosa a tratti bella. Due rigori che parevano solari e due parate miracolose negano il successo. Le sensazioni sono positive. Dopo un mese di stop la squadra è apparsa tonica e capace frequentemente di arrivare sul pallone prima dell’avversaria.

