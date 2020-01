Pistoiese – Carrarese. Vivila qui!

In diretta dal Melani, il match tra arancioni e marmiferi.

Pistoiese 3-5-2: Pisseri, Dametto, Camilleri, Capellini, Ferrarini, Bordin, Vitiello, Valiani, Mazzarani, Morachioli, Gucci. A disposizione: Salvalaggio, Terigi, Cerretelli, Falcone, Llamas, Spadoni, Favale, Viti, Spinozzi, Bortoletti, Tempesti, Cappellini. All. Pancaro. Carrarese 4-4-1-1: Pulidori, Ciancio, Murolo, Mignanelli, Tedeschi, Calderini, Valente, Damiani, Foresta, Calderini, Cardoselli, Infantino. A disp. Pinna, Conson, Agyei, Maccarone, Tavano, Pasciuti, Mezzoni, Fortunati, Centonze. All. Baldini.

Partiti.

Inizio di studio.

3′ bella iniziativa Valiani, Morachioli, Ferrarini, che si incunea nel cuore dell’area, ma la difesa fa buona guardia.

16′ discesa di Ferrarini con cross per Gucci ma lungo e si perde sul fondo.

18′ brivido. Punizione pennellata da Bordin testa di Gucci potente ma sul fondo non di molto.

26′ da Valiani a Ferrarini sull’out destro, cross per spizzato per Gucci, libera di pugno.

27′ Prima punizione pericolosa per la Carrarese con spiovente per la testa di Murolo da dischetto. Sul fondo.

33′ improvvisa occasione Carrarese. Su un disimpegno la Pistoiese perde palla e gli ospiti si presentano soli con Infantino, prima recuperato da Vitiello e poi chiuso da Pisseri.

Ammonito Calderini.

38′ goal Infantino. Da un cross dalla destra il bomber in piena area tocca quanto basta per beffare Pisseri.

42′ Dametto gran punizione. Fuori di un millimetro dai venti metri.

Un minuto di recupero.

Finisce il primo tempo, con la Carrarese in vantaggio immeritatamente.

SECONDO TEMPO

Favale per Mazzarani.

2′ veemente avvio della Pistoiese. Ferrarini crossa dalla destra, dove di testa devia Tedeschi e il portiere è battuto.

La ristabilita parità è meritata.

Pistoiese e gara bellissima.

57′ grande discesa di Ferrarini che serve Valiani che a centro area perde l’attimo ed è recuperato. Il tiro strozzato è facile per il portiere.

64′ splendida ripartenza arancione, in quattro passaggi al tiro con Morachioli che invece da ottima posizione passa al centro e l’occasione sfuma.

66′ prova Valiani dalla distanza alto.

66′ cambio Pistoiese: Tempesti per Morachioli. Carrarese: Cardoselli per Pasciuti.

67′ Dametto perde palla e la Pistoiese rischia perchè infantino da pochi passi cerca una deviazione che va sul fondo.

Ammoniti Pisseri e Valiani.

71′ escono Valiani e Dametto per Cerretelli e Terigi.

78′ ammonito Capellini.

83′ ammonito Mignanelli. Entra Maccarone per Calderini.

87′ ammonito Tempesti.

Quattro minuti di recupero.

Al 96′ Valente si lascia cadere in area. Nessun intervento arbitrale. Se non per il triplice fischio sotto una pioggia scrosciante.

Finisce con un pareggio e i giocatori sono osannati come fossero vincitori. La Pistoiese ha giocato una gran partita. È mancata la stoccata.

