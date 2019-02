Atila Varga nuovo giocatore bianconero

Atila Varga è un nuovo calciatore della Robur Siena. Difensore, classe 1996, di nazionalità slovacca, arriva a titolo definitivo dalla Carrarese, con la quale è sceso in campo in 5 occasioni in questo campionato. Cresciuto nelle giovanili di Juventus, Sampdoria e Latina, nella scorsa stagione ha vestito la maglia dell’Arezzo, collezionando 28 presenze ed una rete. Atila ha siglato con la Robur un contratto fino al 30 giugno 2020. (Foto: Carrarese Calcio)

