19 convocati per la sfida con l’Olbia

Mister Michele Mignani ha convocato 19 giocatori per la sfida di domani con l’Olbia. Di seguito l’elenco: Aramu, Arrigoni, Cianci, Comparini, Contini, D’Ambrosio, Di Livio, Fabbro, Gerli, Gorini, Guberti, Imperiale, Perri, Romagnoli, Rossi, Sbrissa, Sersanti, Vassallo, Zanon. Prima convocazione in prima squadra per il portiere della Berretti Tommaso Gorini, che vestirà la maglia numero 32. Indisponibili perché arrivati nella sessione invernale di mercato Melgrati, Pedrelli, Esposito, Varga e Chiossi. Rimangono a Siena per svolgere un programma differenziato Belmonte, Cristiani, Cesarini, Gliozzi e Bulevardi (affaticamento muscolare).

