Pedrelli, Guberti e mister Mignani dopo la vittoria con la Juventus U23

Il difensore bianconero Ivan Pedrelli ha commentato così la vittoria contro la Juventus U23:

“E’s tata una bella vittoria, importantissima, perchè ci dà continuità e ci permette di recuperare punti. Quando vai sotto è facile scoraggiarsi, invece noi continuiamo a giocare e molte volte nel secondo tempo continuiamo a macinare gioco. E’ normale essere un po’ più stanchi del solito oggi visto il tour de force che abbiamo affrontato, possiamo fare gol in qualsiasi momento purtroppo ne stiamo subendo un po’ troppi per ingenuità nostre, dobbiamo limare questi errori e possiamo dire la nostra in tutto e per tutto”.

Queste le parole del man of the match, Stefano Guberti, autore di una doppietta:

“Quando siamo chiamati in causa diamo sempre il massimo, anche chi entra dà sempre una grossa mano. Sono contento che la mia prestazione sia servita a conquistare questi tre punti che per noi sono fondamentali, dobbiamo continuare così ed analizzare gli errori che commettiamo: sono errori di squadra, se gli attaccanti ed i centrocampisti in fase di non possesso sbagliano qualcosa i difensori possono andare in difficoltà. Ci sono coesione ed unità di intenti, caratteristiche importanti se vogliamo fare qualcosa di difficile ed importante”

Infine le considerazioni di mister Michele Mignani:

“E’ stata una partita bella, contro una squadra forte, che ha tanti giocatori di prospettiva. Abbiamo fatto un ulteriore step, abbiamo gestito bene i vari momenti della partita, compreso quando siamo stati sotto, è stata una grandissima prestazioni, una delle migliori del campionato, faccio i complimenti ai ragazzi perchè sono stati meravigliosi. Guberti? Stefano in questa fase ha serenità interiore e forza mentale, caratteristiche che lo fanno essere il leader in campo di questa squadra”.

