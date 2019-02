Settore giovanile, quattro match all’Acquacalda nel fine settimana

Fine settimana di partite casalinghe per le squadre del settore giovanile bianconero.

Si inizia domani alle 14,30, quando la Berretti di mister Alessandro Signorini ospiterà il Pontedera. Questa la classifica: Torino 42, Arezzo 37, Virtus Entella 34, Olbia 29, Albissola 23, Robur Siena-Carrarese 20, Pontedera 19, Cuneo 18, Lucchese 17, Pisa 13, Pistoiese 11, Arzachena 7.

Domenica alle ore 10:30, i Giovanissimi Professionisti di mister Leonardo Pericoli sfideranno la Lucchese. Questa la graduatoria: Fiorentina 40, Empoli 34, Robur Siena 31, Pistoiese 30, Lucchese 23, Livorno-Pontedera 19, Carrarese 16, Pistoiese B 11, Pisa 10, Arezzo 8, Pontedera B 2.

Domenica alle ore 12:30 l’Under 15 di mister Stefano Argilli ospiterà la Viterbese. Questa la classifica: Pontedera 31, Viterbese 30, Pisa 29, Robur Siena 24, Pistoiese 23, Carrarese 16, Arezzo 15, Lucchese 11, Rieti 10, Olbia 8, Arzachena 3.

Infine domenica alle ore 14:30 l’Under 17 di mister Gill Voria sfiderà la Viterbese. Questa la graduatoria: Pontedera 29, Robur Siena 26, Pistoiese 22, Viterbese 21, Carrarese 19, Arezzo-Lucchese 17, Pisa 13, Rieti 12, Olbia 11, Arzachena 6.

Il campo sportivo dell’Acquacalda ospiterà anche allenamenti della nazionale under 19 guidata da Federico Guidi e Bernardo Corradi lunedì 11 e martedì 12 febbraio. In particolare martedì si terrà anche un confronto tra lo staff tecnico della nazionale, lo staff tecnico del settore giovanile bianconero e gli staff delle società che fanno parte del network “Youth Project”. In programma anche il quarto incontro Youth Project intotolato “Dalle capacità coordinative al gesto tecnico”, con la categoria piccoli amici.

