Le prime parole in bianconero del difensore Atila Varga: “Il mio trasferimento al Siena? E’ stato semplice, mi hanno voluto fortemente e allo stesso tempo non mi sono trovato bene a Carrara, poi considerando Siena come piazza sono venuto qua subito. Mi sono trovato subito bene, c’è un grande gruppo, mi sono trovato bene anche con il mister, speriamo di far bene in questi mesi perchè siamo una squadra forte che merita di salire. Con l’Arezzo? Abbiamo preso troppo facilmente tre gol, poi pero’ è stato molto importante il cambiamento che c’è stato in quei 5 minuti, abbiamo visto che la squadra non molla mai, un aspetto molto importante per il futuro. Le mie caratteristiche? Sono forte di testa, uso molto il fisico. Con l’Alessandria? Sarà una bella partita, sono una buona squadra, dobbiamo essere pronti per affrontare bene questo impegno. Il Siena? Siamo una buona squadra, sia dietro che in avanti, giochiamo bene in mezzo al campo, speriamo di riuscire a fare il salto…”.

L’articolo Varga: “Non molliamo mai. Pronti ad affrontare l’Alessandria” sembra essere il primo su Robur Siena.