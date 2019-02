Vittorie per Under 17 e Under 15, pareggio per i Giovanissimi Professionisti

L’Under 17 di mister Voria ha vinto 2-0 in trasferta con la Lucchese. A segno Mignani e Hodza. Questo il tabellino:

LUCCHESE: Mazzotta, Del Dotto, Cavani (7’st Dal Poggetto), Campani (35’st Solombrino), Pardini, Cinelli, Bertipagani (7’st Bertonelli), Spatola (35’st Pieretti), Godano (26’st Puviani), De Iorio (7’st Romiti), Maggi. All. Graziani.

ROBUR SIENA: Petrucci, Saventi, Barontini P. (20’st Tiberi), La Rosa (13’st Sisinni), Barontini M. (13’st Basilicata), Abazi, Scali (20’st Danielli), Sestini, Mignani, Hodza (20’st Arigó), Borgognoni (13’st Perrella). All. Voria. A disp. Boraschi.

Arbitro: Bianchi di Prato

Assistenti: Andreani di Carrara e Reale di Carrara

Marcatori: 3’pt Mignani, 3’st Hodza

Ammoniti: Godano, Abazi

L’Under 15 di mister Argilli ha battuto 2-0 in trasferta la Lucchese: Ionescu e Galli i marcatori. Questo il tabellino:

LUCCHESE: Cortopassi, Bertoncini, Bernardeschi, Rossi, Tomei (36’st Doroni), Valdrighi, Pantaleoni, Diouf, Princiotta, Vaselli. All. Amuducci. A disp. Labozzetta, Angioli, Turri, Binchi.

ROBUR SIENA: Trapassi, Casini C., Mezzasoma, Ionescu (53’st Imperato), Simi (36’st Moruzzi), Barbera, Dema (57’st Lombardi), Majuri (33’pt Casini V.), Galli (53’st Ricciotti), Ghilli (36’st Bonechi), Hagbe Hagbe (36’st Radi). All. Argilli. A disp. Filippis, Morosi.

Arbitro: Di Spigno di Livorno

Ammoniti: Rossi

Espulsi:

Marcatori: 21’pt Ionescu, 32’pt Galli

I Giovanissimi Professionisti di mister Pericoli infine hanno pareggiato 1-1 in trasferta con la Pistoiese: De Dominicis è l’autore della rete bianconera. Questo il tabellino:

PISTOIESE: Ciuffatelli, Sichi, Ballini, Tosi, Corsi (36’st Malpaganti), Guasti (36’st Marini), Varveri (50’st Ballerini), Frroku, Matteucci (45’st Mancin), Petrucci (64’st Virdó), Diodato (53’st Barghini). All. Guasti. A disp. Magnolfi, Cecchi, Dani.

ROBUR SIENA: Pignattai, Batoni, Pitti, Scartoni, Pugliese (60’st Amaddii), Hilla (50’st Volentieri), Pecciarini (36’st Pianigiani), Pasqualetti (47’st Pecci), De Dominicis, Seghi, Cervone (65’st Forni). All. Pericoli. A disp. Baldi, De Carlo, Parri.

Arbitro: Torpei di Pistoia

Marcatori: 1’pt De Dominicis, 5’pt Diodato

Ammoniti: Tosi, Batoni







