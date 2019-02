“Walk about Robur!” al via nella partita con l’Alessandria

Partirà domenica, in occasione della partita di campionato di Lega Pro, Robur Siena-Alessandria, il “Walk, About Robur!”, riservato ai bambini che scenderanno in campo con la terna arbitrale nell’ambito dell’iniziativa “Siamo una Squadra, scendi in campo e divertiti con noi…”. I protagonisti del “Walk about Robur!”, insieme alle loro famiglie, avranno l’opportunità di vivere un’esperienza unica: una visita durante la quale potranno scoprire gli spogliatoi del Rastrello, prima dell’inizio della partita, camminare lungo il sottopassaggio che porta al terreno di gioco, sedersi sulla panchina della Robur Siena, seguire l’arrivo delle squadre nella Mixed Zone, visitare la sala stampa, assistere al riscaldamento delle formazioni da una postazione privilegiata, entrare in campo con la divisa arbitrale insieme alla terna e alle squadre, e poi seguire la partita dalla tribuna centrale. Per partecipare alle prossime tappe dell’iniziativa è necessario inviare una mail all’indirizzo info@robursiena.net e sulla base dei posti disponibili e delle gare interessate dal “Walk about Robur” saranno stilate delle apposite liste. Le visite guidate saranno curate dello staff della Robur Siena. L’iniziativa fa parte del Progetto 3P versione 1.1, che vede coinvolte la Polizia di Stato e la Robur Siena, scelta, insieme ad altre società della serie C, da Lega Pro e Osservatorio Nazionale per le Manifestazioni Sportive per farsi promotrice del “Progetto 3P” (Patto, Passione, Partecipazione). Per le famiglie di tifosi ospiti, accompagnate dallo SLO (Supporter Liaison Officer) e dal referente per il progetto della questura di Siena, in accordo con il Magistrato delle Contrade, sarà possibile visitare un museo delle 17 Contrade, per far conoscere le tradizioni e la cultura del Palio. Domenica, il museo della contrada Priora della Civetta aprirà le proprie porte ai tifosi dell’Alessandria.

