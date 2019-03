Varga, mister Mignani e Gliozzi in sala stampa

Al termine della vittoria con il Gozzano le parole in sala stampa di Atila Varga: “Abbiamo fatto una buona partita, potevamo gestire meglio il secondo tempo ma le mie sensazioni sono buone. In difesa dovevamo sempre stare attenti, fisicamente sto bene anche se alla fine mi mancava un po’ il fiato. E’ facile giocare con D’Ambrosio, ha esperienza e guida la difesa. L’obiettivo personale è quello di giocare il più possibile, poi c’è l’obiettivo di andare in B, perchè questa squadra è forte e merita di salire. Dobbiamo recuperare subito le energie e pensare alla Pistoiese, sarà un’altra partita tosta”.

Le impressioni di mister Michele Mignani: “Abbiamo trovato una squadra che a differenza della Pistoiese c’ha fatto giocare, nel primo tempo abbiamo giocato con qualità anche se non con ritmi altissimi. c’è stato un gol annullato, abbiamo segnato, abbiamo colpito un palo, abbiamo creato presupposti per segnare. Siamo stati bene in campo senza aver preso ripartenze, potevamo chiudere il primo tempo con un maggiore scarto. Nella ripresa abbiamo gestito la partita, potevamo fare il secondo gol ma alla fine non abbiamo rischiato nulla. Abbiamo meritato di vincere, abbiamo giocato 6 partite in 20 giorni, è nomale che in alcuni frangenti la forza e la concentrazione calino un po’. Sono contento, era una partita che temevo, dobbiamo immediatamente concentrarsi sulla Pistoiese”.

Le dichiarazioni di Ettore Gliozzi: “Abbiamo interpretato bene la partita sin dall’inizio, oltre le occasioni avute abbiamo sempre giocato noi, abbiamo gestito bene il vantaggio. Sono contento perchè quello che proviamo sempre in allenamento riusciamo a portarlo in partita, sto bene con il gruppo, i compagni mi aiutano. Il gruppo è fondamentale per fare belle prestazioni. Cerco sempre di aiutare la squadra, sia in fase di possesso che in fase di non possesso. C’è stata una maturazione di squadra rispetto al girone d’andata, soprattutto nell’approccio alle partite”.

