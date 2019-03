Il vice allenatore Simone Vergassola ha presentato in sala stampa la sfida di domani con la Pistoiese:

“Dobbiamo continuare con questo passo, i ragazzi stanno facendo un ottimo lavoro, lo dimostrano i risultati e le prestazioni. Dobbiamo sfruttare la scia di questi buoni risultati e guardare avanti, abbiamo voglia di arrivare più in alto possibile, di crescere, di migliorare e di fare punti. Sappiamo più o meno a cosa andiamo incontro domani, anche se la Pistoiese con l’Alessandria ha giocato in due modi diversi. A questo punto del campionato la squadra è abituata ad adattarsi all’avversario che si trova di fronte, sicuramente loro avranno voglia di rifarsi dopo la sconfitta con noi e quella di sabato scorso, verranno qua agguerriti. Dobbiamo pensare esclusivamente a domani, se pensassimo già alla sfida di Vercelli sbaglieremo in partenza. E’ un mese importante, come tutto il campionato del resto. Chiaramente avvicinandosi alla fine i punti contano di più e dobbiamo fare attenzione agli scontri diretti, ma in generale dobbiamo affrontare ogni partita come se fosse una finale, provando a vincerla. Fare calcoli non è logico”.

L’articolo Vergassola: “Dobbiamo continuare con questo passo” sembra essere il primo su Robur Siena.