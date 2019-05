Due tornei per l’Under 15, uno per i Giovanissimi Professionisti

Fine settimana di tornei per le squadre del settore giovanile bianconero. L’Under 15 sarà impegnata in due tornei, al “Renzo Trovò” e al triangolare organizzato dalla UC Giovani Via Nova, mentre i Giovanissimi Professionisti parteciperanno al 34esimo Memorial Pietro Martinelli. Nel dettaglio l’Under 15, che sarà suddivisa in due formazioni, sarà di scena al Centro Sportivo La Palagina a Pieve a Nievole sabato alle ore 16,15 con il Livorno e a seguire con la Pistoiese, e al “Renzo Trovò” a Paganico sabato alle ore 17:30 con la squadra locale (partecipano al torneo anche Grosseto e Sauro Rispescia). I Giovanissimi Regionali invece giocheranno a Cascina il 34esimo Memorial Pietro Martinelli: i bianconeri sono nel girone con Spal, Pistoiese e Pontedera (partecipano alla competizione anche Sampdoria, Arezzo, Pontedera B, Atletico Cascina, Sassuolo, Pisa, Ponsacco, Bellaria, Empoli, Livorno, Lucchese e Pisa Ovest), l’esordio è previsto domani alle ore 18:15 con la Spal. (In foto i Giovanissimi Professionisti di mister Leonardo Pericoli).

