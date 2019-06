Robur Day all’Acquavillage: sabato 22 giugno divertimento “gratuito” per gli abbonati bianconeri

Una giornata speciale all’insegna del divertimento nel parco acquatico di Follonica “Acqua Village”. È quella che potranno vivere sabato 22 giugno tutti gli abbonati alla Robur per la stagione 2018/2019, che potranno entrare gratuitamente nel parco acquatico del divertimento di proprietà della famiglia Padroni. Per poter aderire alla promozione, pensata appositamente per i tifosi bianconeri da Acqua Village e Robur Siena, sarà necessario presentarsi all’ingresso del parco muniti della tessera segnaposto per l’abbonamento della stagione 2018/2019 della società bianconera

